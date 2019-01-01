Виктор Гусев сомневается, что Пол Маккартни рад победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Виктор Гусев: «Выписывать и запоминать цензурные синонимы – это, конечно, звучит очень смешно. Что касается собственного опыта: я матом не ругаюсь и слышать мат очень не люблю. Но есть два исключения: в анекдотах, когда без него нельзя обойтись. И, вы знаете, меня очень часто спрашивают «Как ты сдерживаешь себя, когда комментируешь матчи?». Я не сдерживаю, у меня нет желания использовать мат, даже когда … ну не будем называть кое-какие матчи кое-какой сборной. А вот когда я сам играю в футбол, да, ничего не могу с собой поделать! Видимо, это самые яркие эмоции в моей жизни, когда я играю в футбол»,- признался НСН Виктор Гусев.

