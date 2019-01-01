Виктор Гусев сомневается, что Пол Маккартни рад победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Лингвисты рассказали, как исключить мат из повседневного общения
Лингвисты и русисты призвали россиян исключить мат в повседневном общении в преддверии празднования 6 июня Дня русского языка. Для исключения из оборота обсценной лексики эксперты рекомендуют выписывать и запоминать цензурные синонимы матерным выражениям.
Виктор Гусев: «Выписывать и запоминать цензурные синонимы – это, конечно, звучит очень смешно. Что касается собственного опыта: я матом не ругаюсь и слышать мат очень не люблю. Но есть два исключения: в анекдотах, когда без него нельзя обойтись. И, вы знаете, меня очень часто спрашивают «Как ты сдерживаешь себя, когда комментируешь матчи?». Я не сдерживаю, у меня нет желания использовать мат, даже когда … ну не будем называть кое-какие матчи кое-какой сборной. А вот когда я сам играю в футбол, да, ничего не могу с собой поделать! Видимо, это самые яркие эмоции в моей жизни, когда я играю в футбол»,- признался НСН Виктор Гусев.
В Барселоне блогер получил тюремный срок за пранк на YouTube
В Барселоне блогер получил тюремный срок за пранк на YouTube. Он накормил бездомного печеньем с зубной пастой вместо начинки. Суд также запретил ему вести соцсети в течение пяти лет.
Виктор Гусев: «Очень правильно: тюремный срок за издевательство. Я согласен. Ни на что не намекаю, но издеваться над человеком, как мне кажется, это даже хуже, чем избить его», - подчеркнул он в разговоре с НСН.
Ученые выяснили, сколько нужно отдыхать человеку, чтобы жить долго
Ученые Университета штата Огайо выяснили, сколько нужно отдыхать человеку, чтобы прожить полноценную, долгую жизнь. В результате исследования выяснилось, что каждому из нас нужно не менее трех недель ежегодного отпуска. По результатам исследования, те, кто проводил в отпуске меньше 21 дня в году, умирали на 37% чаще.
Виктор Гусев: «Ну это же мои «Авторские новости», поэтому я все проецирую на себя. Знаете, у людей некоторых профессий, например, такой профессии, как у меня, отпуска вообще нет. Ты все время в работе …. Но эта статистика, 37%, заставила меня задуматься. Сейчас закончу читать новости и пойду, как следует, отдохну», - заявил он НСН.
750 тысяч человек приняли участие в параде «Ливерпуля»
750 тысяч человек приняли участие в параде «Ливерпуля» в честь победы команды в Лиге Чемпионов. Команда объехала даже окраины города, а потом было шоу на набережной.
Виктор Гусев: «Тут не могу не похвастаться: я предсказал победу «Ливерпуля». И даже предсказал точный счет: 2:0. Да-да, вот так вот! Но сейчас меня интересует вот какой вопрос: а радуется ли победе «Ливерпуля» Пол Маккартни? С одной стороны, он любит футбол, мы все это знаем. Он, бесспорно, патриот своего города, Ливерпуля. Но болеет-то он за другую ливерпульскую команду – за «Эвертон»! Радуется ли Пол?», - полюбопытствовал Виктор Гусев в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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