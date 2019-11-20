Арбатова: За мат должны давать 15 суток!

Мария Арбатова: «Это немножко лукавый опрос, потому, что он зависит от того, как задать вопрос респондентам. И вообще, российская тенденция – объявлять себя глубоко несчастными. В 90-е даже было придумано такое выражение (я уже не помню, кем): коэффициент прибедняемости. Как бы хорошо ни шли дела, я все равно буду ныть, что наверху сволочи, внизу сволочи, и только я один хороший. Поэтому я уж не знаю, как социологи «выдоили» такой результат из наших людей, в целом, не несчастных. Когда я была в Финляндией, которая объявлена самой счастливой страной, я сравнила жителей этой страны с россиянами. Так вот, там, в Финляндии все ходят угрюмые, как будто у них только что кончилась блокада. Хотя, кстати, именно финны участвовали в блокаде Ленинграда и не давали людям съесть кусок хлеба», - напомнила Мария Арбатова, общаясь с НСН.

