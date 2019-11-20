Арбатова: За мат должны давать 15 суток!
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Более 80% россиян считают себя счастливыми
Более 80% россиян считают себя счастливыми. По данным опроса ВЦИОМ, чаще всего радуются тому, что то у них есть семья, на втором месте стоит здоровье и жизнь своя собственная и близких, на третьем - хорошая работа, а также наличие детей и общая удовлетворенность жизнью.
Мария Арбатова: «Это немножко лукавый опрос, потому, что он зависит от того, как задать вопрос респондентам. И вообще, российская тенденция – объявлять себя глубоко несчастными. В 90-е даже было придумано такое выражение (я уже не помню, кем): коэффициент прибедняемости. Как бы хорошо ни шли дела, я все равно буду ныть, что наверху сволочи, внизу сволочи, и только я один хороший. Поэтому я уж не знаю, как социологи «выдоили» такой результат из наших людей, в целом, не несчастных. Когда я была в Финляндией, которая объявлена самой счастливой страной, я сравнила жителей этой страны с россиянами. Так вот, там, в Финляндии все ходят угрюмые, как будто у них только что кончилась блокада. Хотя, кстати, именно финны участвовали в блокаде Ленинграда и не давали людям съесть кусок хлеба», - напомнила Мария Арбатова, общаясь с НСН.
Сестры Хачатурян попросили рассмотрения их дела судом присяжных
Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян, которые обвиняются в жестоком убийстве своего отца Михаила, попросили о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей.
Мария Арбатова: «Ну это уже вопрос компетенции их юристов, правильно это, или неправильно. Из их представителей я знаю адвоката Алексея Паршина, он блистательный и он знает, как сделать лучше. Но сегодняшняя информация очень порадовала: нашли свидетельства того, что убитый Михаил был в коррупционной связке с двумя местными прокурорами, которые гасили для него не только жалобы его жены на бытовое насилие, но и даже все его нарушения правил дорожного движения. Есть переписка, в которой обсуждались подарки и все прочее, так что понятно, почему у девочке не было никакой защиты от правоохранительных органов. Есть надежда на то, что если все это будет расследовано и подтвердится, дело будет закрыто. Тьфу-тьфу-тьфу. Я желаю сестрам Хачатурян свободы», - заявила она НСН.
В Петербурге откроют бар, где официанты будут хамить и ругаться матом
В Петербурге откроют бар, где официанты будут хамить и ругаться матом для создания атмосферы. На сайте заведения указано, что если рассмешить официанта, можно получить коктейль бесплатно.
Мария Арбатова: «Тут не очень понятно, как быть с этим с точки зрения законодательной базы. Я лично за то, чтобы за мат давали 15 суток. С другой стороны мне это напоминает советский анекдот про то, как в Израиле открыли ресторан «Ностальгия», где официанты подходили к гостям и говорили: «Ну что, жидовская морда, курочки захотелось?». Я не уверена в успехе такого предприятия, хотя, конечно, какое-то время оно будет на слуху. Но я туда совершенно точно не пойду!», - подчеркнула Мария Арбатова в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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