«Таких 300 млн наберется»: Кого лишат работы нейросети
Нейросети могут «творить» параллельно с журналистами и художниками, а вот для представителей «простых» специальностей угроза ИИ реальна, сказал в эфире НСН Гарри Мурадян.
Искусственный интеллект не сможет заменить представителей творческих профессий, но миллионам людей придется искать новую работу, заявил в интервью НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
Согласно отчету Goldman Sachs, нейросети могут оставить без работы 300 млн человек.
«Журналистов и художников искусственный интеллект не заменит, потому что задача журналиста – это не только сбор и анализ информации, но и добавление личного отношения к этой истории, хоть и беспристрастного. Что касается художников, можно провести аналогию с NFT-искусством, после появления которого живописцев меньше не стало. Это просто еще один вид искусства. Нейросети могут рисовать собственные картины, однако это не уменьшит количество художников. Это как с бриллиантами – есть натуральные, а есть выращенные искусственно. И те, и другие прекрасны, но это не значит, что одно из них вымрет», - сказал Мурадян.
При этом он указал, чьи рабочие места окажутся под угрозой, и назвал реальной цифру в 300 млн человек.
«Под сокращение попадут специальности, которые заняты не особо интеллектуальноемким трудом: люди, которые пишут рефераты, курсовые, копируют и вставляют базы данных, что-то систематизируют. Таких на Земле спокойно 300 млн человек наберется, это нормальная цифра, эти угрозы более чем реальны. Однако, это не значит, что люди останутся совсем без работы, есть службы занятости, курсы переквалификации», - заключил собеседник НСН.
Ранее в США запустили круглосуточную новостную радиопередачу, которой управляет искусственный интеллект.
Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский сказал НСН в этой связи, что робот может заменить радиоведущего, но не факт, что это будет интересно радиослушателям.
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