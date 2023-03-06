ROCK FM: Нейросеть способна оставить радиоведущих без работы

Нейросеть способна заменить радиоведущих, но не факт, что такой эфир будет интересно слушать, заявил НСН программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.

Робот может заменить человека в кресле радиоведущего, однако нет уверенности, что итоговый результат будет интересен слушателю, заявил в разговоре с НСН программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.

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Ранее в США запустили новостную радиопередачу, управляемую искусственным интеллектом. Она работает круглые сутки без человеческого вмешательства. В течение дня RadioGPT «серфит» интернет, находит самое интересное, в течение нескольких секунд придумывает оригинальный способ подачи самых интересных новостей и озвучивает их.

«Конечно, робот может заменить живого человека. Вопрос в том, насколько интересно живому человеку слушать. Наука не стоит на месте, и технологии тоже. Это нужно развивать, но нужна какая-то законодательная база, а то роботы вытеснят людей из трудовых сфер. Скоро будут все автомобили на автопилотах, например. Водители будут без работы, может возникнуть какой-то очаг напряженности, безработица. Это все здорово, но нужно какое-то регулирование», - сказал Фуковский.

Радиостанция ROCK FM готова к экспериментам с роботами, но прежде необходимо понять, как можно настроить искусственный интеллект под определенный формат, добавил он.

«Почему бы и нет – можно попробовать. Нужно понять, как это контролируется и контролируется ли вообще. У нас радио ROCK FM, значит, мы должны давать слушателю какую-то интересную информацию о роке, кроме музыки. Как ни крути, нейросеть должна как-то подстраиваться под формат, ей все равно кто-то должен управлять», - заключил Фуковский.

Ранее телеканал СТС объявил о начале съемок сериала «Сидоровы» по сценарию нейросети.

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ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектRock FM
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