«Поправки возрастут!»: Депутат Вассерман отверг написание законопроектов нейросетью

Нейросеть не сможет делать исходные заготовки законопроектов, заявил депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в разговоре с НСН. По его словам, число необходимых поправок к законопроекту резко возрастет, дорабатывать его все равно придется.

Накануне сообщалось, что в НИУ ВШЭ разработали нейросеть для оценки этичности российских законопроектов. Отмечается, что ее используют для создания веб-портала, в котором можно будет автоматически получить оценку этичности нормативного правового акта. Анатолий Вассерман отметил, что нейросеть вообще не стоит применять в законотворческой деятельности.