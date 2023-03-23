«Поправки возрастут!»: Депутат Вассерман отверг написание законопроектов нейросетью

Автоматика не способна учесть весь спектр возможных вариантов событий в будущем, отметил в эфире НСН депутат Анатолий Вассерман. 

Нейросеть не сможет делать исходные заготовки законопроектов, заявил депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в разговоре с НСН. По его словам, число необходимых поправок к законопроекту резко возрастет, дорабатывать его все равно придется.

Накануне сообщалось, что в НИУ ВШЭ разработали нейросеть для оценки этичности российских законопроектов. Отмечается, что ее используют для создания веб-портала, в котором можно будет автоматически получить оценку этичности нормативного правового акта. Анатолий Вассерман отметил, что нейросеть вообще не стоит применять в законотворческой деятельности.

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«К такой идее отношусь резко отрицательно, как и к большей части деятельности "Высшей школы ликвидации экономики". Нейросеть учится, по сути, на предъявляемых ей примерах. Какие примеры этичности предъявит этой сети тоталитарная секта либералов… Эта сеть, после обучения в ВШЭ, будет считать этичным правило «человек человеку волк» и все проистекающее из этого. Автоматика так же, как и человек, не способна учесть весь спектр возможных вариантов событий. Девять десятых законопроектов начинаются словами: "Во изменение пункта такого-то закона такого-то…". И если исходные заготовки законов будут делать нейросети, то число необходимых поправок резко возрастет, но дорабатывать все равно придется», - сказал Вассерман.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что нейросеть для оценки этичности законопроектов является бесполезной. По его словам, сервис не сможет прогнозировать события из будущего, поэтому не будет популярен у законодателей, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГосдумаЗаконопроектыАнатолий Вассерман

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