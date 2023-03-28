Goldman Sachs: ИИ оставит без работы 300 млн человек

Появление новых сервисов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) приведет к росту безработицы в мире. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование аналитиков банка Goldman Sachs.

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Из-за развития технологий без работы могут остаться 300 миллионов человек, полагают эксперты. По их данным, две трети рабочих мест в США и Европе можно автоматизировать

Больше всех от внедрения ИИ пострадают офисные и административные работники, юристы и архитекторы, отметили аналитики банка

В России разработали нейросеть для проверки законов на соответствие этике, сообщили в пресс-службе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», передает НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТрудоустройствоТехнологииИскусственный Интеллект

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