Goldman Sachs: ИИ оставит без работы 300 млн человек

Из-за развития технологий без работы могут остаться 300 миллионов человек, полагают эксперты. По их данным, две трети рабочих мест в США и Европе можно автоматизировать

Больше всех от внедрения ИИ пострадают офисные и административные работники, юристы и архитекторы, отметили аналитики банка

В России разработали нейросеть для проверки законов на соответствие этике, сообщили в пресс-службе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», передает НСН.

