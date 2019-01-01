Журналисту Голунову потребовалась медицинская помощь

Он рассказал, что Голунову стало плохо в отделе полиции. Однако скорую, которая прибыла на место, не пустили к обвиняемому. Позже Чиков добавил, врачи подозревают, что журналист получил сотрясение мозга и перелом ребер. Предполагается, что травмы могли быть получены накануне в результате задержания Голунова полицией.

Известный телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил о том, что присоединяется к журналистам, которые отстаивают невиновность корреспондента «Медузы», задержанного по подозрению в сбыте наркотиков.

