Журналисту Голунову потребовалась медицинская помощь
Журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову, который был задержан по делу о сбыте наркотиков, понадобилась помощь медиков. Об этом рассказал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Адвокаты этой компании представляют интересы журналиста.
Он рассказал, что Голунову стало плохо в отделе полиции. Однако скорую, которая прибыла на место, не пустили к обвиняемому. Позже Чиков добавил, врачи подозревают, что журналист получил сотрясение мозга и перелом ребер. Предполагается, что травмы могли быть получены накануне в результате задержания Голунова полицией.
Известный телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил о том, что присоединяется к журналистам, которые отстаивают невиновность корреспондента «Медузы», задержанного по подозрению в сбыте наркотиков.
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