Общество

Журналисту Голунову потребовалась медицинская помощь

8 июня15:20

Журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову, который был задержан по делу о сбыте наркотиков, понадобилась помощь медиков. Об этом рассказал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Адвокаты этой компании представляют интересы журналиста.

Пользователя соцсети «ВКонтакте» оштрафовали за оскорбление власти

Он рассказал, что Голунову стало плохо в отделе полиции. Однако скорую, которая прибыла на место, не пустили к обвиняемому. Позже Чиков добавил, врачи подозревают, что журналист получил сотрясение мозга и перелом ребер. Предполагается, что травмы могли быть получены накануне в результате задержания Голунова полицией.

Известный телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил о том, что присоединяется к журналистам, которые отстаивают невиновность корреспондента «Медузы», задержанного по подозрению в сбыте наркотиков.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:Скорая ПомощьЖурналистыЖурналистика