Пользователя соцсети «ВКонтакте» оштрафовали за оскорбление Путина
Жителя Вологодской области Юрия Шадрина суд оштрафовал на 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти. Гражданин обвинен за пост в социальной сети во «ВКонтакте», в котором упоминает фамилию президента Владимира Путина. В сообщении суда говорится, что гражданин на своей странице разместил в публичном доступе «текстовую запись, оскорбляющую президента РФ». Речь идет об упоминании фамилии главы государства рядом с нецензурной лексикой.
Сам мужчина заявляет, что поводом для штрафа стала его активная общественная деятельность, сообщает «Интерфакс». Ранее в Верховажье Шадрин организовал митинг против изменений в пенсионной системе страны.
За первое нарушение закона о неуважении к государству в России предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Ранее в эфире НСН глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор и бывший судья Евгений Тарло предсказал до 100 дел о неуважении к власти в год.
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