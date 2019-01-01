Пользователя соцсети «ВКонтакте» оштрафовали за оскорбление Путина

Жителя Вологодской области Юрия Шадрина суд оштрафовал на 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти. Гражданин обвинен за пост в социальной сети во «ВКонтакте», в котором упоминает фамилию президента Владимира Путина. В сообщении суда говорится, что гражданин на своей странице разместил в публичном доступе «текстовую запись, оскорбляющую президента РФ». Речь идет об упоминании фамилии главы государства рядом с нецензурной лексикой.

Сам мужчина заявляет, что поводом для штрафа стала его активная общественная деятельность, сообщает «Интерфакс». Ранее в Верховажье Шадрин организовал митинг против изменений в пенсионной системе страны.

За первое нарушение закона о неуважении к государству в России предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Ранее в эфире НСН глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор и бывший судья Евгений Тарло предсказал до 100 дел о неуважении к власти в год.



