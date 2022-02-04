Журналистка «Новой газеты» Милашина покидает РФ из-за угроз из Чечни

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина отправится в зарубежную командировку из-за личных угроз от руководства Чечни и реакции на них федеральной власти. Об этом говорится в заявлении на сайте газеты.

В Кремле не намерены следить за темой обвинений в адрес Кадырова

В заявлении отмечается, что журналистка следует протоколам безопасности, установленным в редакции. В газете указали на то, что локация Милашиной не отразится не освещении прав человека в Чеченской республике.

Ранее Кадыров призывал правоохранительные органы задержать члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их пособниками террористов.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Чечня
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