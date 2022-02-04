Журналистка «Новой газеты» Милашина покидает РФ из-за угроз из Чечни

В заявлении отмечается, что журналистка следует протоколам безопасности, установленным в редакции. В газете указали на то, что локация Милашиной не отразится не освещении прав человека в Чеченской республике.

Ранее Кадыров призывал правоохранительные органы задержать члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их пособниками террористов.

