Путин поручил усилить информирование граждан о налоговом вычете за ГТО

Президент РФ Владимир Путин дал поручение уточнить и реализовать механизм, направленный на усиление информирования россиян о налоговом вычете для россиян, которые успешно выполняют нормативы спорткомплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также регулярно проходят диспансеризацию.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано правительству РФ, исполнительным органам субъектов и Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию».

Доклад президенту необходимо предоставить до 1 июля 2025 года, далее – один раз в полгода.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Радиоточке НСН», что введение в России налогового вычета со свадьбы будет способствовать рождению первого ребенка в молодых семьях до 30 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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