Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных лесов
Правительству РФ необходимо подумать над целесообразностью опытных работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин.
Речь идёт о деревьях с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста.
«В целях оценки возможности создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины», - говорится в списке поручений.
Доклад по данному вопросу следует представить президенту до 1 июля 2025 года.
Ранее Путин заявил, что широкое использование в России генно-модифицированных продуктов по примеру США пока преждевременно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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