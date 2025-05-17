Лейбл Interscope выпустил неизданный сингл диджея Avicii

Лейбл Interscope выпустил новый сборник треков диджея Avicii (Тим Берглинг). Отличительной особенностью релиза является посмертный сингл шведской звезды EDM «Let's Ride Away».

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Неизданный трек был написан Avicii в сотрудничестве с Люком Лэрдом, Карлом Фальком и обладателем множества наград кантри-музыкантом Кейси Масгрейвсом. Вокал в песне принадлежит певице Элли Кинг, которая четырежды номинировалась на «Грэмми».

Кроме сингла «Let's Ride Away», в сборник «Avicii Forever» вошли ещё 18 треков, в том числе такие мировые танцевальные хиты, как «Wake Me Up», «Waiting for Love» и «Levels».

Шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг умер в апреле 2018 года в возрасте 28 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma / ZEUS
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