Лейбл Interscope выпустил неизданный сингл диджея Avicii

Неизданный трек был написан Avicii в сотрудничестве с Люком Лэрдом, Карлом Фальком и обладателем множества наград кантри-музыкантом Кейси Масгрейвсом. Вокал в песне принадлежит певице Элли Кинг, которая четырежды номинировалась на «Грэмми».

Кроме сингла «Let's Ride Away», в сборник «Avicii Forever» вошли ещё 18 треков, в том числе такие мировые танцевальные хиты, как «Wake Me Up», «Waiting for Love» и «Levels».

Шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг умер в апреле 2018 года в возрасте 28 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

