Лейбл Interscope выпустил неизданный сингл диджея Avicii
Лейбл Interscope выпустил новый сборник треков диджея Avicii (Тим Берглинг). Отличительной особенностью релиза является посмертный сингл шведской звезды EDM «Let's Ride Away».
Неизданный трек был написан Avicii в сотрудничестве с Люком Лэрдом, Карлом Фальком и обладателем множества наград кантри-музыкантом Кейси Масгрейвсом. Вокал в песне принадлежит певице Элли Кинг, которая четырежды номинировалась на «Грэмми».
Кроме сингла «Let's Ride Away», в сборник «Avicii Forever» вошли ещё 18 треков, в том числе такие мировые танцевальные хиты, как «Wake Me Up», «Waiting for Love» и «Levels».
Шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг умер в апреле 2018 года в возрасте 28 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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