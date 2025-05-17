В Египте призвали Россию и Украину к продолжению переговоров

В ведомстве подчеркнули, что считают эту встречу «обнадеживающим шагом», результатом которого может стать «восстановление спокойствия и безопасности в Европе».

«Египет призывает Москву и Киев продолжать укреплять взаимное доверие, чтобы достичь соглашения о прекращении огня и о политическом урегулировании затянувшегося конфликта», - заключили в египетском министерстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине невозможно завершить военным путём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».