В Египте призвали Россию и Украину к продолжению переговоров
Каир приветствует прошедшие 16 мая в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной. Об этом говорится в заявлении МИД Египта.
В ведомстве подчеркнули, что считают эту встречу «обнадеживающим шагом», результатом которого может стать «восстановление спокойствия и безопасности в Европе».
«Египет призывает Москву и Киев продолжать укреплять взаимное доверие, чтобы достичь соглашения о прекращении огня и о политическом урегулировании затянувшегося конфликта», - заключили в египетском министерстве.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине невозможно завершить военным путём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Турции фигурантам дела о пожаре в отеле потребовали по 1998 лет тюрьмы
- Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных лесов
- В Египте призвали Россию и Украину к продолжению переговоров
- Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
- Лейбл Interscope выпустил неизданный сингл диджея Avicii
- Путин поручил усилить информирование граждан о налоговом вычете за ГТО
- Россия и Украина формируют списки на обмен пленными «1000 на 1000»
- Губерниев отказался быть заместителем Вяльбе в Федерации лыжных гонок РФ
- Дождь с песком прошел в Крыму
- Трамп намерен 19 мая созвониться с Путиным по вопросу Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru