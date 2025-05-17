В Египте призвали Россию и Украину к продолжению переговоров

Каир приветствует прошедшие 16 мая в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной. Об этом говорится в заявлении МИД Египта.

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В ведомстве подчеркнули, что считают эту встречу «обнадеживающим шагом», результатом которого может стать «восстановление спокойствия и безопасности в Европе».

«Египет призывает Москву и Киев продолжать укреплять взаимное доверие, чтобы достичь соглашения о прекращении огня и о политическом урегулировании затянувшегося конфликта», - заключили в египетском министерстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине невозможно завершить военным путём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
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