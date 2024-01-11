Журналиста оштрафовали на 45 тысяч за нарушение закона об иноагентах
Экс-сотрудника «Эхо Москвы», российского журналиста Александра Плющева (признан в России иностранным агентом) Бабушкинский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба судов Москвы.
Сообщается, что журналист не сообщал в своих публикациях, что материал произведен или распространен иноагентом.
Ранее сообщалось, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в России иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru