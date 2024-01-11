Журналиста оштрафовали на 45 тысяч за нарушение закона об иноагентах

Сообщается, что журналист не сообщал в своих публикациях, что материал произведен или распространен иноагентом.

Ранее сообщалось, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в России иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах.

