Невзорова снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

В частности, за размещение в Telegram-канале материала без указания того, что он был произведен и (или) распространён иноагентом, журналисту назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее в июле Невзорову уже был выписан штраф на 40 тысяч рублей по аналогичной статье. В августе журналиста оштрафовали на 20 тысяч рублей за разжигание ненависти к гражданам России и Белоруссии.

Кроме того, ему был назначен штраф на 40 тысяч рублей за непредставление в Минюст РФ отчётов о деятельности в статусе иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

