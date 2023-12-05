Невзорова снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) за нарушение иноагентского закона, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
В частности, за размещение в Telegram-канале материала без указания того, что он был произведен и (или) распространён иноагентом, журналисту назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.
Ранее в июле Невзорову уже был выписан штраф на 40 тысяч рублей по аналогичной статье. В августе журналиста оштрафовали на 20 тысяч рублей за разжигание ненависти к гражданам России и Белоруссии.
Кроме того, ему был назначен штраф на 40 тысяч рублей за непредставление в Минюст РФ отчётов о деятельности в статусе иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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