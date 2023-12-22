Автор «Масяни» Олег Куваев признан иноагентом

Художник и создатель мультфильма «Масяня» Олег Куваев признан иностранным агентом. Информация об этом появилась на сайте Министерства юстиции РФ.

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В ведомстве отметили, что мультипликатор выступал против спецоперации на Украине и участвовал в сборе средств в поддержку ВСУ. Также он распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ о Российской Федерации, указал Минюст.

Кроме того, в реестр иноагентов внесен бывший протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. В ведомстве уточнили, что он выступал против проведения спецоперации и участвовал в создании материалов иностранных агентов.

Всего список иноагентов пополнил шесть физлиц. Также в реестр внесли интернет-издания «Верстка Медиа» и «Можем объяснить» и ООО «ВОБНИАР».

На прошлой неделе Минюст признал иноагентом актера Анатолия Белого (Вайсмана), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://vk.com/oleg.kuvaev
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