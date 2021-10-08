«Жулье и бедная девочка». Онищенко не верит, что ВОЗ дадут Нобелевскую премию мира
Геннадий Онищенко сказал НСН, что считает оскорбительным наличие наряду с ВОЗ в числе кандидатов на Нобелевскую премию мира Навального и Тихановской.
Нобелевскую премию мира должна получить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), однако «конъюнктурщики» могут вручить ее оппозиционным политикам, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Имена номинантов на премию мира, которую вручат 8 октября, по традиции не афишируются. Однако букмекеры называют в числе главных фаворитов ВОЗ, «Репортеров без границ», шведскую экоактивистку Грету Тунберг, а также оппозиционеров из России и Белоруссии Алексея Навального и Светлану Тихановскую.
«Это все жулье. Тунберг – бедная девочка с психическими расстройствами, которую нещадно эксплуатируют. К сожалению, она плохо закончит. Это ребенок, у которого нет ни образования, ничего, кроме «медицински обусловленного» нахальства. Тихановская – тут даже комментировать не буду. Навальный – это уголовный преступник и предатель Родины. Вообще я вижу оскорбление в той подборке, в которой оказалась ВОЗ», - сказал Онищенко.
По его мнению, ВОЗ является безусловным претендентом на Нобелевскую премию мира. При этом Онищенко не верит, что ей дадут премию.
«Безусловно, если говорить о вкладе в сохранение жизней, об организации работы на наднациональном уровне, было бы оскорблением, если премию не дадут ВОЗ. Но я думаю, что вопреки разуму, совести и чести те, кто будет голосовать, могут сконъюнктурить и отдать голоса этим недостойным во всех отношениях людям, кроме девочки Тунберг. Но это будет полная дискредитация Нобелевской премии, как таковой. Какие они кандидаты? Это дешевая конъюнктура, дискредитирующая эту премию», - подчеркнул бывший главсанврач.
При этом Онищенко признался, что не имеет претензий к Альфреду Нобелю, хоть тот и «нажился» на России».
«Эта премия имеет российские корни, поскольку Нобель нажился на нашей азербайджанской нефти. Но он это заработал, и я к нему претензий не имею», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал танзаниец Абдулразак Гурна - уроженец Занзибара, проживающий в Великобритании.
Ученые из Германии и США Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан получили Нобелевскую премию по химии. Учёные из США, Германии и Италии Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи получили Нобелевскую премию по физике «за прорывной вклад в изучение сложных физических систем», в том числе климата.
Премии по медицине были удостоены ученые из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучавшие, как живые организмы чувствуют температуру
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию мира присуждается лицу, «принесшему наибольшее благо человечеству и сделавшему больше всего во имя братства между народами, для роспуска или сокращения действующих армий и проведения и пропаганды конгрессов в поддержку мира», напоминает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- В Приамурье введут QR-коды для посещения кафе
- СМИ: «Евровидение-2022» пройдет в Турине
- Названа причина смерти депутата Рады Полякова
- Украина запустит спутник для контроля за ополчением Донбасса
- Посол ЕС прокомментировал обвинения в политизации вопроса признания «Спутника V» в Европе
- В Китае оценили ответ России на возможную высылку 300 дипломатов из США
- Правительство разрешило увеличить стоимость капремонта в России
- Судебные приставы начали взыскание с Twitter 8,9 млн рублей штрафов
- На Украине Зеленского назвали «приговором для страны»
- «Вежливый мальчик». Мать подравшегося в метро дагестанца рассказала о сыне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru