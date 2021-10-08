«Жулье и бедная девочка». Онищенко не верит, что ВОЗ дадут Нобелевскую премию мира

«Это все жулье. Тунберг – бедная девочка с психическими расстройствами, которую нещадно эксплуатируют. К сожалению, она плохо закончит. Это ребенок, у которого нет ни образования, ничего, кроме «медицински обусловленного» нахальства. Тихановская – тут даже комментировать не буду. Навальный – это уголовный преступник и предатель Родины. Вообще я вижу оскорбление в той подборке, в которой оказалась ВОЗ», - сказал Онищенко.

По его мнению, ВОЗ является безусловным претендентом на Нобелевскую премию мира. При этом Онищенко не верит, что ей дадут премию.

«Безусловно, если говорить о вкладе в сохранение жизней, об организации работы на наднациональном уровне, было бы оскорблением, если премию не дадут ВОЗ. Но я думаю, что вопреки разуму, совести и чести те, кто будет голосовать, могут сконъюнктурить и отдать голоса этим недостойным во всех отношениях людям, кроме девочки Тунберг. Но это будет полная дискредитация Нобелевской премии, как таковой. Какие они кандидаты? Это дешевая конъюнктура, дискредитирующая эту премию», - подчеркнул бывший главсанврач.

При этом Онищенко признался, что не имеет претензий к Альфреду Нобелю, хоть тот и «нажился» на России».

«Эта премия имеет российские корни, поскольку Нобель нажился на нашей азербайджанской нефти. Но он это заработал, и я к нему претензий не имею», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал танзаниец Абдулразак Гурна - уроженец Занзибара, проживающий в Великобритании.

Ученые из Германии и США Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан получили Нобелевскую премию по химии. Учёные из США, Германии и Италии Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи получили Нобелевскую премию по физике «за прорывной вклад в изучение сложных физических систем», в том числе климата.