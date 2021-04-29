Предложение Миронова снизить цены за ЖКУ вызвало споры
Зампред «Партии пенсионеров» и член ОНФ поспорили в эфире НСН о необходимости снижать тарифы.
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов сегодня на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложил ограничить предельные расходы граждан на коммунальные услуги на уровне 15% от совокупного дохода.
Зампред «Партии пенсионеров» Андрей Широков заявил «Радиоточке НСН», что главный эсэр недостаточно резко поставил вопрос.
«Платежи населения за коммунальные услуги не должны превышать десяти процентов от совокупного дохода семьи. Надо опускать планку ниже и убирать понятие «норма проживания», которая установлена в субъектах. Сейчас субсидии для малоимущих граждан установлены только в рамках этой нормы, а за все остальное зачисляется стопроцентный коммунальный платеж», - пояснил Широков.
Подобный законопроект, по словам политика, уже предлагался в Госдуме, но не был пропущен «Единой Россией». В нем также присутствовало понятие «норма проживания» и 15% от совокупного дохода граждан рассчитывались только в рамках этой нормы проживания, с чем Широков не согласен.
Противоположного мнения придерживается координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Она считает, что деньги на новые социальные гарантии можно взять только из муниципальных бюджетов, а они и так дотационные.
«Я лишний раз не люблю предвыборных обещаний. На муниципальные бюджеты уже повесили финансирование национальных проектов. На это идут огромные расходы. Новые социальные гарантии для граждан будут также обеспечены из бюджета муниципальных образований. Даже не региональных бюджетов, которые тоже дотационные в большей своей степени. Зачем нам это? Чтобы мы разорили муниципалитеты, которые станут должниками и не смогут это выплачивать. Тогда давайте думать о том, как потом к дотационным бюджетам муниципальным мы будем добавлять средства из государственного бюджета. А просто предложить вот эту одну строчку, что надо ограничить расходы на ЖКХ, это ни о чем. Я считаю, это просто флажком помахать», - считает Калинина.
Она предлагает разбираться с каждой категорией малоимущих граждан по отдельности.
«Кто у нас должники? Это многодетные семьи, которым президент сегодня дал неплохую поддержку. Это пенсионеры, для которых у нас есть льготы, тоже не очень маленькие, и они пользуются этими льготами – если пенсионер тратит на коммунальные услуги больше 20 процентов от пенсии, он получает дотации. Это малообеспеченные граждане, для которых у нас уже есть льготная ставка для получения социальных гарантий, субсидий. И у нас есть все остальные граждане, которые сами сегодня могут платить - они работают и платят», - сказала Калинина.
Ранее глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в интервью НСН заявила, что правительству еще раз нужно вернуться к теме адресной помощи малоимущим категориям граждан на фоне сообщений о росте тарифов на теплоэнергию и свет.
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