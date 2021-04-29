Предложение Миронова снизить цены за ЖКУ вызвало споры

«Платежи населения за коммунальные услуги не должны превышать десяти процентов от совокупного дохода семьи. Надо опускать планку ниже и убирать понятие «норма проживания», которая установлена в субъектах. Сейчас субсидии для малоимущих граждан установлены только в рамках этой нормы, а за все остальное зачисляется стопроцентный коммунальный платеж», - пояснил Широков.

Подобный законопроект, по словам политика, уже предлагался в Госдуме, но не был пропущен «Единой Россией». В нем также присутствовало понятие «норма проживания» и 15% от совокупного дохода граждан рассчитывались только в рамках этой нормы проживания, с чем Широков не согласен.

Противоположного мнения придерживается координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Она считает, что деньги на новые социальные гарантии можно взять только из муниципальных бюджетов, а они и так дотационные.

«Я лишний раз не люблю предвыборных обещаний. На муниципальные бюджеты уже повесили финансирование национальных проектов. На это идут огромные расходы. Новые социальные гарантии для граждан будут также обеспечены из бюджета муниципальных образований. Даже не региональных бюджетов, которые тоже дотационные в большей своей степени. Зачем нам это? Чтобы мы разорили муниципалитеты, которые станут должниками и не смогут это выплачивать. Тогда давайте думать о том, как потом к дотационным бюджетам муниципальным мы будем добавлять средства из государственного бюджета. А просто предложить вот эту одну строчку, что надо ограничить расходы на ЖКХ, это ни о чем. Я считаю, это просто флажком помахать», - считает Калинина.