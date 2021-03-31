В России предложили переложить долги за ЖКХ на новых собственников жилья

Новых собственников жилья в многоквартирных домах могут обязать выплачивать долги предыдущих владельцев за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда», сообщают «Известия».

Согласно документу, новым владельцам придется оплатить задолженности за управление, содержание, текущий ремонт, водоснабжение, отопление и прочие коммунальные услуги, отмечает «Свободная пресса».

В настоящее время новым собственникам могут переходить долги по взносам на капремонт, задолженность за другие услуги ЖКХ остается за предыдущими владельцами, напоминает телеканал «360».

Как отметил замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда», член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев, законопроект простимулирует покупателей квартир запрашивать справки об отсутствии задолженностей за ЖКУ. Сейчас управляющие компании зачастую не могут найти бывшего владельца жилья, чтобы взыскать с него долги.

В свою очередь, в Минстрое поддерживают необходимость решения проблемы погашения задолженности при продаже жилья. Ведомство озвучит свою позицию по инициативе ассоциации «ЖКХ и городская среда» после ее детального изучения, сообщает Ura.ru.

