«Насчитают лишнее тепло». Почему россияне платят за ЖКУ больше нормативов

«Это непредсказуемо. Есть распоряжение правительства для разных регионов с порогом повышения платы, но при этом далеко не все регионы повысят плату до этого потолка. Многие замораживали цены в 2020 году. За капитальный ремонт многие регионы отказались повышать цены, в Алтайском крае плату даже снизили. Что касается платы за содержание общего имущества, ее размер должны устанавливать собственники. Если решения нет, тогда уже подключатся органы местного самоуправления. В каждом доме своя индивидуальная история. Поэтому сейчас некорректно говорить, что цены повысятся на 4%. Есть ощущение, что повышение будет меньше», - отметила она.

Разворотнева также объяснила, почему тарифы за ЖКУ различаются по регионам.



«Повышение каждый регион обосновывает перед ФАС. Например, на 2021 год запланировано значительно большее повышение для кавказских республик, так как ранее цены там практически не росли. Там требуются серьезные вложения в инфраструктуру, поэтому плата будет больше. В Мурманской области плата за ЖКХ вырастет всего на 2%, так как она повышалась ранее», - уточнила она.



Кроме того, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» рассказала, каким образом управляющие компании могут получать больше денег за ЖКУ, не повышая тарифы.



«Людей дурят не на цене продукта, а на его объемах. Дают либо просто насчитывают лишнее тепло, записывают утечки и потери на общедомовых нуждах. Приходится платить за чердаки и подвалы. Так что в расчетах есть непрозрачные моменты, при которых повышать тариф не требуется», - заключила она.



Тем временем, долг россиян за электроэнергию с начала года увеличился на 12,5 миллиарда рублей. Согласно материалам Центра финансовых расчётов, прирост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 5,5 миллиарда рублей, а уровень расчётов населения за январь-октябрь текущего года снизился до 96,5%.

