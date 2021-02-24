«Экономия на нищих». В Госдуме предупредили о кризисе неплатежей за свет и тепло

Правительству еще раз нужно вернуться к теме адресной помощи малоимущим категориям граждан на фоне сообщений о росте тарифов на теплоэнергию и свет. Об этом в интервью НСН заявила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

«Я считаю, что очень нужно снизить расходы на семью, потому что в итоге государство заплатит больше: люди вообще перестанут платить, у ресурсоснабжающих компаний образуются выпадающие доходы, которые они попросят возместить государство. Скупой платит дважды. Не надо экономить на нищих. Если у людей есть какой-то доход, то они заплатят, если у них есть субсидии», - высказала свою точку зрения Галина Хованская.

С 1 января 2021 года в России закончился мораторий на начисление и взыскание пеней и неустоек за несвоевременную оплату коммунальных услуг, введенный из-за пандемии. Теперь за неоплаченные коммунальные услуги будут снова начисляться пени.

«Что мы только не делали... И Медведева подключили, президент дал протокольное поручение, которое до сих пор, увы, не выполнено. Речь идет об усилении адресной защиты, а сейчас на фоне пандемии многие работу потеряли, малый бизнес поплыл… Мы просим, чтобы не до 10%, а хотя бы до 15% нагрузку снизить», - рассказала НСН глава профильного комитета нижней палаты парламента.