«Экономия на нищих». В Госдуме предупредили о кризисе неплатежей за свет и тепло
Глава комитета Госдумы по ЖКХ в интервью НСН прокомментировала возможный рост тарифов из-за увеличения утилизационного сбора на технику для добычи угля.
Правительству еще раз нужно вернуться к теме адресной помощи малоимущим категориям граждан на фоне сообщений о росте тарифов на теплоэнергию и свет. Об этом в интервью НСН заявила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.
«Я считаю, что очень нужно снизить расходы на семью, потому что в итоге государство заплатит больше: люди вообще перестанут платить, у ресурсоснабжающих компаний образуются выпадающие доходы, которые они попросят возместить государство. Скупой платит дважды. Не надо экономить на нищих. Если у людей есть какой-то доход, то они заплатят, если у них есть субсидии», - высказала свою точку зрения Галина Хованская.
С 1 января 2021 года в России закончился мораторий на начисление и взыскание пеней и неустоек за несвоевременную оплату коммунальных услуг, введенный из-за пандемии. Теперь за неоплаченные коммунальные услуги будут снова начисляться пени.
«Что мы только не делали... И Медведева подключили, президент дал протокольное поручение, которое до сих пор, увы, не выполнено. Речь идет об усилении адресной защиты, а сейчас на фоне пандемии многие работу потеряли, малый бизнес поплыл… Мы просим, чтобы не до 10%, а хотя бы до 15% нагрузку снизить», - рассказала НСН глава профильного комитета нижней палаты парламента.
Накануне СМИ, со ссылкой на замминистра энергетики Анатолия Яновского, сообщили, что Россию ожидает повышение тарифов за световую и тепловую энергию из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. В Госдуме уверены, что ФАС не позволит поднять тарифы выше устанаовленного предела.
«Индекс роста ограничен федеральным законом и выходить за его пределы можно только с разрешения муниципальных депутатов и Федеральной антимонопольной службы, которая поглотила Федеральную службу по тарифам и сборам. Ведомство будет следить за этим, и мне нравится, как специалисты работают. Они сейчас закрывают те дырки, которые позволяли превышать максимальную планку. Так что сильно-то и не развернешься», - пояснила НСН Галина Хованская.
Минэнерго РФ уже заверило, что тарифы на электроэнергию для россиян вырастут не более чем на 5%. Как подчеркнули в ведомстве, изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- Россияне с отрицательным тестом на COVID-19 с 1 марта смогут посещать Грузию
- МИД ФРГ: санкции против Медведчука не нарушают основные принципы ОБСЕ и СЕ
- СМИ: В Петербурге неизвестный заявил о «минировании» трёх школ
- Из военной части в Ленобласти сбежал контрактник
- Захарова назвала цирком решение ЕС расширить санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru