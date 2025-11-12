«Клетки бездетности»: Милонов призвал отказаться от нетрадиционной рекламы

В рекламе должны быть только многодетные семьи, а не попытки внедрения «дизайнерских» нарративов на «жизнь с котом без мужика», сказал в эфире НСН Виталий Милонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН рассказал, какой должна быть реклама, соответствующая российским традиционным ценностям.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) ранее сообщили о разработке в РФ стандарта освещения традиционных ценностей в рекламе. Милонов назвал примеры недопустимой рекламы.

«Семья всегда должна изображаться многодетной. Недопустима демонстрация образа семьи без детей или с одним ребенком. В рекламе всегда должно быть трое детей, даже больше троих, чтобы на эмоциональном и подсознательном уровне семья ассоциировалась с большим количеством детей, а не папа, мама и кошечка. Кроме того, надо запретить рекламу квартир-студий, потому что это "клетки бездетности". Также должна быть запрещена реклама всевозможных экстрасенсов и гадалок, потому что это тоже нетрадиционная ценность», - указал парламентарий.

Вместе с тем Милонов усмотрел в рекламе с кошками и другими животными «извращенные нарративы».

«Это делают бездетные девочки-дизайнеры, у которых нет мужика, они живут с котом и пытаются свои вот извращенные нарративы внедрять в рекламу. Коты – нормально, собаки, игуаны, ежи - это все хорошо, но обязательно дети плюс животные», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что в Москве появятся зоны для домашних животных в музеях. Депутат Госдумы Владимир Бурматов призвал регионы брать пример со столицы, объяснив Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему при этом животных нельзя пускать в кино и театр.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
