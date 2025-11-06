Милонов поддержал запрет уличных музыкантов в Петербурге

Некоторым уличным музыкантам следовало бы подучиться, прежде чем выходить с гитарой на улицы Санкт-Петербурга, заметил НСН Виталий Милонов.

Петербургские полицейские, воспитанные на песнях ленинградского рок-клуба, не могут допустить, чтобы на улицах города выступали бесталанные музыканты, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.

В Петербурге полиция задержала участников группы «Рестарт»

С 20 по 31 октября в Санкт-Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов. Как сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности города, полицейские составили на исполнителей 23 протокола. У некоторых изъяли «орудия и предметы совершения административных правонарушений». Милонов поддержал запрет на несогласованные выступления уличных музыкнатов.

«В городе действует порядок, связанный с уведомлением о выступлении. Петербургские полицейские, всецело разделяющие петербургские традиции музыки, просто не могут равнодушно смотреть на абсолютно звенящую пошлость, которую выдают некоторые исполнители. Некоторым следует сначала подучиться, а потом уже выходить с гитарой на улицу. Или они считают, что некий лоскутный плакатный пафос может скомпенсировать недостаток музыкального таланта? Извините, петербургские полицейские, воспитанные на песнях ленинградского рок-клуба, не могут потерпеть такого. Считаю, полиция вкуса, полиция имперского стиля правильно защищает наши уши и уши гостей города от бескультурщины и безвкусного исполнения», - заявил он.

«Вызов принят»: Милонов пообещал, что Петербург обойдет Москву в любви к театру

Как уточнил собеседник НСН, в Санкт-Петербурге есть уличные музыканты, талант которых не вызывает сомнений.

«В городе есть отличные уличные музыканты. Некоторые мне даже нравятся, хоть я и достаточно суровый музыкальный критик. Просто не надо подмешивать какую-то непонятно грязь к чистой музыке Петербурга», - подчеркнул Милонов.

Ранее Смольнинский суд в Санкт-Петербурге повторно арестовал солистку уличной группы «Стоптайм» Диану Логинову (Наоко). Ее обвинили в нарушении организации массового пребывания людей в публичном месте. Суд также оштрафовал исполнительницу на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
ТЕГИ:МузыкаСанкт-ПетербургВиталий Милонов

Горячие новости

Все новости

партнеры