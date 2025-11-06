С 20 по 31 октября в Санкт-Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов. Как сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности города, полицейские составили на исполнителей 23 протокола. У некоторых изъяли «орудия и предметы совершения административных правонарушений». Милонов поддержал запрет на несогласованные выступления уличных музыкнатов.

«В городе действует порядок, связанный с уведомлением о выступлении. Петербургские полицейские, всецело разделяющие петербургские традиции музыки, просто не могут равнодушно смотреть на абсолютно звенящую пошлость, которую выдают некоторые исполнители. Некоторым следует сначала подучиться, а потом уже выходить с гитарой на улицу. Или они считают, что некий лоскутный плакатный пафос может скомпенсировать недостаток музыкального таланта? Извините, петербургские полицейские, воспитанные на песнях ленинградского рок-клуба, не могут потерпеть такого. Считаю, полиция вкуса, полиция имперского стиля правильно защищает наши уши и уши гостей города от бескультурщины и безвкусного исполнения», - заявил он.