СМИ: подозреваемые в ограблении вдовы Градского покинули Россию
Двое предполагаемых грабителей вдовы Александра Градского Марины Коташенко скрываются за границей, сообщает телеканал «360».
Злоумышленники уехали в две разные страны. Один из них может находиться в Турции, другой — в одном из государств Средней Азии. Если их найдут правоохранительные органы, то могут депортировать в Россию и привлечь к ответственности.
В настоящее время по делу задержан только один подозреваемый — Умеджон Жабборов. Он находится под арестом до 16 марта.
По словам правозащитника, его клиент признал вину. Обжаловать арест они не будут. Как отметил Игорь Чевычалов, его подзащитный, как и все остальные, пошел на преступление из желания заработать.
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