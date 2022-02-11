СМИ: подозреваемые в ограблении вдовы Градского покинули Россию

Злоумышленники уехали в две разные страны. Один из них может находиться в Турции, другой — в одном из государств Средней Азии. Если их найдут правоохранительные органы, то могут депортировать в Россию и привлечь к ответственности.

В настоящее время по делу задержан только один подозреваемый — Умеджон Жабборов. Он находится под арестом до 16 марта.

По словам правозащитника, его клиент признал вину. Обжаловать арест они не будут. Как отметил Игорь Чевычалов, его подзащитный, как и все остальные, пошел на преступление из желания заработать.

