«Была в шоке»: В профсоюзе полиции защитили вдову Градского
Вдова Градского могла поздно обратиться в полицию из-за стресса, вызванного нападением, предположил глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов.
Тот факт, что вдова Градского обратилась в полицию лишь спустя семь часов, не является однозначным свидетельством в пользу версии об инсценировке ограбления, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов.
Ранее сообщалось, что злоумышленники напали на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, похитив у нее 100 млн рублей. Вечером 16 января неизвестные остановили ее автомобиль в Подмосковье, заставили вернуться в загородный дом и выдать все хранящиеся там наличные средства. Однако адвокат Сергей Жорин в интервью «Комсомольской правде» предположил, что ограбление могло стать инсценировкой.
«Доверять нашим банкам, конечно, нелегко. В общем-то, наличные деньги сейчас – это просто фантики, которые обесцениваются каждый день. То, что ограбление рассматривают как инсценировку – я думаю, на место преступления выезжала следственно-оперативная группа, которая осмотрела и на основании этого осмотра приняла такое решение. То, что она поздно обратилась, в моей практике частенько случалось. У нас люди такие: бывает, что через неделю приходят, мол, меня обокрали. «А где вы были вчера? А я вчера не мог, я был занят». Для человека любое преступное посягательство на него является шоком. Вполне возможно, что человек не мог отойти от этого», - объяснил Суслов.
Глава профсоюза полиции подчеркнул, что столь масштабное ограбление невозможно без чьей-то «наводки».
«Сейчас камер видеонаблюдения очень много, надо смотреть материал, который можно извлечь с этих камер. Опять же, если они знали, что у нее хранится такая сумма, тем более такая большая, то, скорее всего, был информатор, из своих, из ближайшего окружения. Ни с того ни с сего такое не происходит. Ко мне, например, приходить домой бесполезно, у меня денег там нет. Можно искать сколько угодно – ничего не найдешь. А там люди знали. Честно говоря, тем, кто хранит такие деньги дома, можно сказать только одну фразу из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Храните деньги в сберегательной кассе». Хотя, памятуя о том, что представляет из себя «Сбербанк» и вся наша денежная политика, это тоже не защищает от пропажи ваших денег», - заключил он.
Ранее авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не понимает мотивов, по которым вдова певца и композитора Александра Градского могла бы инсценировать собственное ограбление на 100 млн рублей.
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