«Была в шоке»: В профсоюзе полиции защитили вдову Градского

Тот факт, что вдова Градского обратилась в полицию лишь спустя семь часов, не является однозначным свидетельством в пользу версии об инсценировке ограбления, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов.

Ранее сообщалось, что злоумышленники напали на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, похитив у нее 100 млн рублей. Вечером 16 января неизвестные остановили ее автомобиль в Подмосковье, заставили вернуться в загородный дом и выдать все хранящиеся там наличные средства. Однако адвокат Сергей Жорин в интервью «Комсомольской правде» предположил, что ограбление могло стать инсценировкой.

«Доверять нашим банкам, конечно, нелегко. В общем-то, наличные деньги сейчас – это просто фантики, которые обесцениваются каждый день. То, что ограбление рассматривают как инсценировку – я думаю, на место преступления выезжала следственно-оперативная группа, которая осмотрела и на основании этого осмотра приняла такое решение. То, что она поздно обратилась, в моей практике частенько случалось. У нас люди такие: бывает, что через неделю приходят, мол, меня обокрали. «А где вы были вчера? А я вчера не мог, я был занят». Для человека любое преступное посягательство на него является шоком. Вполне возможно, что человек не мог отойти от этого», - объяснил Суслов.