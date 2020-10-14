В России новый рекорд по числу выявленных больных коронавирусом

В России новый рекорд по числу выявленных заражений коронавирусом, следует из материалов оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В России за минувшие сутки выявили 14 231 больных против 13 868 сутками ранее.

Всего с начала пандемии выявили болезнь у 1 340 409 человек, выздоровело из них 1 039 705, скончались 23205. В России в течение суток скончались 239 пациентов, отмечает RT.

В Москве за сутки выявили 4573 заболевших.



