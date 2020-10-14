В России новый рекорд по числу выявленных больных коронавирусом
14 октября 202011:49
В России новый рекорд по числу выявленных заражений коронавирусом, следует из материалов оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
В России за минувшие сутки выявили 14 231 больных против 13 868 сутками ранее.
Всего с начала пандемии выявили болезнь у 1 340 409 человек, выздоровело из них 1 039 705, скончались 23205. В России в течение суток скончались 239 пациентов, отмечает RT.
В Москве за сутки выявили 4573 заболевших.
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Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
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14 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru