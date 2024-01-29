«Живой мусор?»: Зоозащитники призвали государство сделать россиян гуманнее
Большинство ветеринаров старой формации воспринимают животных как утилитарный объект, а то и вовсе как мусор, сказал НСН Кирилл Горячев.
Сегодня россияне разделились на тех, кто сочувствует животным, и тех, кого раздражает забота о братьях наших меньших, правительство должно работать над гуманизацией общества. Об этом НСН заявил вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев.
Ранее портал Nn.ru сообщил, что ветеринар выбросила из клиники на мороз больного кота по кличке Спайси, сбитого машиной, после двух дней пребывания в лечебнице. Инцидент произошел в населенном пункте Сокольском (Нижегородская область). Врач клиники объяснила случившееся тем, что за котом никто не пришел. Горячев пояснил, что сегодня общество раскололось на два лагеря — сочувствующих животным и относящихся к ним как к мусору.
«Большое количество сообщений о жестоком отношении с животными объясняется повышенным вниманием к проблеме после произошедшего с котом Твиксом, которого проводница выбросила из поезда в Кирове. Вообще отношение к животным в обществе неровное. Абсолютное большинство людей им сопереживает, но, к сожалению, очень многие люди (особенно ветеринары старой формации) воспринимают животных как объект, который должен лишь приносить пользу, или вовсе как мусор. Им не нравится широкое освещение ситуации с Твиксом: дескать, все носятся с каким-то котом, а у нас тут люди гибнут и получают ранения на СВО. Но такие люди, как правило, не помогают ни раненым, ни котам. Более того, для тех, кто посмотрел смерти в лицо, любая жизнь приобретает ценность», — сказал Горячев.
Собеседник НСН призвал государство проводить последовательную политику по гуманизации общества, в том числе в информационном поле.
«Мы видим определенные успехи в борьбе против жестокого обращения с животными, но в то же время есть такие регионы, как Бурятия, Астраханская область, которые принимают законы об уничтожении животных. Общественным мнением очень легко манипулировать, в том числе через СМИ. Потому и нужна последовательная политика, направленная на гуманизацию общества, в частности, в информационном поле», — подытожил он.
Ранее замгендиректора РЖД Иван Колесников заявил, что проводницу, выбросившую из поезда на улицу кота Твикса, временно отстранили от работы.
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