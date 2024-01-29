«Живой мусор?»: Зоозащитники призвали государство сделать россиян гуманнее

Ранее портал Nn.ru сообщил, что ветеринар выбросила из клиники на мороз больного кота по кличке Спайси, сбитого машиной, после двух дней пребывания в лечебнице. Инцидент произошел в населенном пункте Сокольском (Нижегородская область). Врач клиники объяснила случившееся тем, что за котом никто не пришел. Горячев пояснил, что сегодня общество раскололось на два лагеря — сочувствующих животным и относящихся к ним как к мусору.

«Большое количество сообщений о жестоком отношении с животными объясняется повышенным вниманием к проблеме после произошедшего с котом Твиксом, которого проводница выбросила из поезда в Кирове. Вообще отношение к животным в обществе неровное. Абсолютное большинство людей им сопереживает, но, к сожалению, очень многие люди (особенно ветеринары старой формации) воспринимают животных как объект, который должен лишь приносить пользу, или вовсе как мусор. Им не нравится широкое освещение ситуации с Твиксом: дескать, все носятся с каким-то котом, а у нас тут люди гибнут и получают ранения на СВО. Но такие люди, как правило, не помогают ни раненым, ни котам. Более того, для тех, кто посмотрел смерти в лицо, любая жизнь приобретает ценность», — сказал Горячев.

Собеседник НСН призвал государство проводить последовательную политику по гуманизации общества, в том числе в информационном поле.

«Мы видим определенные успехи в борьбе против жестокого обращения с животными, но в то же время есть такие регионы, как Бурятия, Астраханская область, которые принимают законы об уничтожении животных. Общественным мнением очень легко манипулировать, в том числе через СМИ. Потому и нужна последовательная политика, направленная на гуманизацию общества, в частности, в информационном поле», — подытожил он.

Ранее замгендиректора РЖД Иван Колесников заявил, что проводницу, выбросившую из поезда на улицу кота Твикса, временно отстранили от работы.

