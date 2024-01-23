РЖД: Высадившую кота Твикса проводницу отстранили от работы
От работы временно отстранили проводницу, которая выбросила из поезда на улицу кота Твикса, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.
Он также заявил, что в этом году на вокзалах появятся специальные зоны для обслуживания пассажиров с животными.
Проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота на улицу в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Теперь женщина может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые принимали участие в поиске выброшенного проводницей из поезда кота Твикса, отмечает RT
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