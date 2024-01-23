РЖД: Высадившую кота Твикса проводницу отстранили от работы

От работы временно отстранили проводницу, которая выбросила из поезда на улицу кота Твикса, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.

Бастрыкин поручил проверить факт жестокого обращения с котом Твиксом

Он также заявил, что в этом году на вокзалах появятся специальные зоны для обслуживания пассажиров с животными.

Проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота на улицу в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Теперь женщина может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые принимали участие в поиске выброшенного проводницей из поезда кота Твикса, отмечает RT

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ТЕГИ:РЖДКотЖестокое Обращение С Животными

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