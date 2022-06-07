Жителям Запорожской области начнут выдавать российские паспорта 12 июня

Жителям Запорожской области начнут выдавать российские паспорта в День России 12 июня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на военно-гражданскую администрации региона.

В Крыму заявили о невозможности включения Херсона в состав России без референдума

Президент РФ Владимир Путин в конце мая подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет признавать российские паспорта, которые получат жители Запорожской и Херсонской областей.


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ФОТО: РИА Новости
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