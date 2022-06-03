Боррель: Европа не признает паспорта РФ, выданные в Херсонской и Запорожской областях

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет признавать российские паспорта, которые получат жители Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомство содружества.

Херсонская администрация заявила об очередях за гражданством РФ

По его словам, ЕС осуждает указы президента России Владимира Путина от 25 мая и 30 мая, упрощающие получение гражданства России украинскими подданными в Херсонской и Запорожской областях, детьми, оставшимся без попечения родителей и недееспособными лицам в этих регионах, а также ДНР и ЛНР.

«Евросоюз осуждает любые попытки России заменить демократически избранные украинские администрации, введение российского рубля параллельно гривне и использование новых материалов для школьного обучения, равно как и изменение языка преподавания в школах Херсона и Запорожья», - подчеркнул Боррель.

Ранее Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзВладимир ПутинГражданство РФУкраинаПаспорт
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