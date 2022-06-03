Боррель: Европа не признает паспорта РФ, выданные в Херсонской и Запорожской областях
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет признавать российские паспорта, которые получат жители Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомство содружества.
По его словам, ЕС осуждает указы президента России Владимира Путина от 25 мая и 30 мая, упрощающие получение гражданства России украинскими подданными в Херсонской и Запорожской областях, детьми, оставшимся без попечения родителей и недееспособными лицам в этих регионах, а также ДНР и ЛНР.
«Евросоюз осуждает любые попытки России заменить демократически избранные украинские администрации, введение российского рубля параллельно гривне и использование новых материалов для школьного обучения, равно как и изменение языка преподавания в школах Херсона и Запорожья», - подчеркнул Боррель.
Ранее Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- Боррель: Европа не признает паспорта РФ, выданные в Херсонской и Запорожской областях
- СМИ: взрыв прогремел в море рядом с «Азовсталью»
- Мессенджер Viber временно запретили в ЛНР
- Сбербанк предупредил об активизации телефонных мошенников
- В России приостановили работу фирменные магазины Lego
- Сеть отелей Marriott объявила о приостановке деятельности в России
- В Совете Федерации заявили о возрастании риска ядерного конфликта
- Москва и Луганск стали городами-побратимами
- Экс-замглавы Минобрнауки РФ Лукашевич приговорили к 6,5 годам колонии за мошенничество
- Россия запретила въезд 41 гражданину Канады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru