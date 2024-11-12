По словам Хуснуллина, жителям курского приграничья будут выплачивать 20 или 40 тысяч рублей за аренду жилья в зависимости от состава семьи.



Жилищные сертификаты в первую очередь предоставят многодетным семьям, пенсионерам, а также участникам спецоперации.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о двух сбитых авиабомбах в приграничном районе, напоминает RT.

