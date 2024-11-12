Жителям курского приграничья будут выплачивать 20 или 40 тысяч рублей за аренду жилья
Вице-премьер Марат Хуснуллин, присутствовавший на встрече жителей Суджанского района с властями Курской области, пообещал доложить президенту России Владимиру Путину о ее результатах и предлагаемых решениях.
По словам Хуснуллина, жителям курского приграничья будут выплачивать 20 или 40 тысяч рублей за аренду жилья в зависимости от состава семьи.
Жилищные сертификаты в первую очередь предоставят многодетным семьям, пенсионерам, а также участникам спецоперации.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о двух сбитых авиабомбах в приграничном районе, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru