Жителям курского приграничья будут выплачивать 20 или 40 тысяч рублей за аренду жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин, присутствовавший на встрече жителей Суджанского района с властями Курской области, пообещал доложить президенту России Владимиру Путину о ее результатах и предлагаемых решениях.

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По словам Хуснуллина, жителям курского приграничья будут выплачивать 20 или 40 тысяч рублей за аренду жилья в зависимости от состава семьи.

Жилищные сертификаты в первую очередь предоставят многодетным семьям, пенсионерам, а также участникам спецоперации.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о двух сбитых авиабомбах в приграничном районе, напоминает RT.

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