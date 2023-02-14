Жителям Байконура предложили 260 тысяч рублей за участие в СВО

В документе говорится, что решение принято в целях повышения уровня социальной защищённости мобилизованных граждан, а также добровольцев. Деньги будут зачислены на счета в кредитных организациях РФ в течение 20 дней с момента получения документов из военкомата, подтверждающих заключение контракта.

В спецпредставительстве президента Казахстана на комплексе Байконур подчеркнули, что данное постановление касается исключительно граждан России.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что если указ о частичной мобилизации перестанет действовать, то мобилизованные, участвующие в СВО, и их семьи лишатся дополнительных соцгарантий и компенсаций, сообщает НСН.

