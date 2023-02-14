Жителям Байконура предложили 260 тысяч рублей за участие в СВО
Жителям города Байконура в Казахстане пообещали единовременную денежную выплату в размере 260 тысяч рублей за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Как сообщает пресс-улжба прокуратуры комплекса, соответствующее постановление подписал глава администрации Константин Бусыгин.
В документе говорится, что решение принято в целях повышения уровня социальной защищённости мобилизованных граждан, а также добровольцев. Деньги будут зачислены на счета в кредитных организациях РФ в течение 20 дней с момента получения документов из военкомата, подтверждающих заключение контракта.
В спецпредставительстве президента Казахстана на комплексе Байконур подчеркнули, что данное постановление касается исключительно граждан России.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что если указ о частичной мобилизации перестанет действовать, то мобилизованные, участвующие в СВО, и их семьи лишатся дополнительных соцгарантий и компенсаций, сообщает НСН.
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