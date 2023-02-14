Минобороны объяснило продолжение действия указа о частичной мобилизации

Минобороны РФ разъяснило, почему указ о частичной мобилизации действует до сих пор. Как говорится в ответе на запрос депутата Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артура Гайдука, если этот указ перестанет действовать, то мобилизованные, участвующие в СВО, и их семьи лишатся дополнительных соцгарантий и компенсаций.

В минобороны отметили, что статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Ответ военного ведомства процитировала пресс-служба «Яблока».