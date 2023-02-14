Минобороны объяснило продолжение действия указа о частичной мобилизации

Минобороны РФ разъяснило, почему указ о частичной мобилизации действует до сих пор. Как говорится в ответе на запрос депутата Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артура Гайдука, если этот указ перестанет действовать, то мобилизованные, участвующие в СВО, и их семьи лишатся дополнительных соцгарантий и компенсаций.

В минобороны отметили, что статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Ответ военного ведомства процитировала пресс-служба «Яблока».

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Ранее сегодня первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов заявил, что вопросы на тему проведения новой волны частичной мобилизации следует задавать высшему руководству страны и Минобороны. По мнению сенатора, всё будет зависеть от хода военной операции на Украине, а в настоящее время такой необходимости нет.

Президент РФ Владимир Путин своим указом объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября 2022 года. К концу октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что мобилизационные мероприятия завершены. В январе 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что призыв граждан на военную службу в рамках указа о частичной мобилизации прекращен, но продолжают действовать другие положения документа. О каких именно положениях идет речь, он уточнять отказался.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:УказыМинобороны РФМобилизация
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