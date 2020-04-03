Жителю Уфы выписан первый в стране штраф за нарушение самоизоляции

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 2 апреля. 33-летний местный житель вышел во двор, чтобы перепарковать машину. В материалах дела говорилось, что он находился «в общественном месте без справки от работодателя» и передвигался на автомобиле в состоянии опьянения. Мужчина признал свою вину. Он пояснил, что не знал о том, что совершает правонарушение.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому нарушителям санитарных правил в период действия ограничительных мер грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

В Москве в случае выявления нарушения режима самоизоляции с использованием транспортных средств предусмотрена отправка автомобилей на спецстоянку.

Накануне сообщалось, что житель Уфы, где объявлен режим самоизоляции в связи с ситуацией по коронавирусу, решил прогуляться с ребенком по крыше.

В Башкирии с 31 марта действует режим полной самоизоляции. Жителям можно выходить из дома только за продуктами или в аптеку, а также выгуливать собак. Губернатор Радий Хабиров попросил правоохранительные органы внимательно следить за исполнением указа.

