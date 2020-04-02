Власти Москвы объяснили, кого будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Московские власти пояснили, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут касаться людей, собирающихся большими группами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Как заявили агентству, в столице пока не введены новые ограничительные меры по самоизоляции, только продлены прежние. При этом в мэрии отметили, что техническая возможность введения пропускного режима уже проработана.

Ранее Мосгордумой был принят закон о нарушении режима самоизоляции, который предусматривает штрафы для москвичей в размере 4-5 тысяч рублей. Отметим, что в режиме самоизоляции выход из дома предусмотрен в случае необходимости выгула домашних животных, экстренной медпомощи, а также похода в магазин и аптеку.







