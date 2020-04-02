Машины нарушителей самоизоляции отправят на спецстоянки

Соответствующая поправка внесена в КоАП столицы. Ранее она была одобрена Мосгордумой, а в четверг подписана мэром города Сергеем Собяниным. При этом сами нарушители будут штрафоваться на 5 тысяч рублей.



Ранее сообщалось, что в Москве ввели штрафы за нарушение режима повышенной готовности, в том числе режима самоизоляции.

Штраф для нарушителей составит 4 тыс. рублей, повторное нарушение обернется штрафом в 5 тысяч рублей.

