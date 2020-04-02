Машины нарушителей самоизоляции отправят на спецстоянки
В Москве в случае выявления нарушения режима самоизоляции с использованием транспортных средств предусмотрена отправка автомобилей на спецстоянку.
Соответствующая поправка внесена в КоАП столицы. Ранее она была одобрена Мосгордумой, а в четверг подписана мэром города Сергеем Собяниным. При этом сами нарушители будут штрафоваться на 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве ввели штрафы за нарушение режима повышенной готовности, в том числе режима самоизоляции.
Штраф для нарушителей составит 4 тыс. рублей, повторное нарушение обернется штрафом в 5 тысяч рублей.
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