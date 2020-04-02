Житель Уфы устроил прогулки по крыше из-за запрета выходить на улицу

Житель Уфы, где объявлен режим самоизоляции в связи с ситуацией по коронавирусу, решил прогуляться с ребенком по крыше. Как сообщает управление гражданской защиты города, мужчина вышел с маленьким ребенком подышать воздухом на крышу пристройки жилого дома. В результате на место прибыли спасатели. Им сообщили о гуляющих на крыше людях очевидцы, сообщает РЕН ТВ.

Спасатели прибыли на место, когда нарушители уже ушли, однако их удалось найти. С мужчиной была проведена беседа о недопустимости подобных действий.

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В Башкирии с 31 марта действует режим полной самоизоляции. Жителям можно выходить из дома только за продуктами или в аптеку, а также выгуливать собак.

Большинство регионов России ушли в жёсткий режим самоизоляции с понедельника, так что эффект этих ограничений в полной мере, вероятно, будет виден позже, пишет НСН. Тем временем, в правительстве уж говорят о необходимости продления нерабочей недели, заканчивающейся 3 апреля (с учётом выходных — 5 апреля).

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ФОТО: Пресс-служба/НАШЕ Радио
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