Житель Уфы устроил прогулки по крыше из-за запрета выходить на улицу

Житель Уфы, где объявлен режим самоизоляции в связи с ситуацией по коронавирусу, решил прогуляться с ребенком по крыше. Как сообщает управление гражданской защиты города, мужчина вышел с маленьким ребенком подышать воздухом на крышу пристройки жилого дома. В результате на место прибыли спасатели. Им сообщили о гуляющих на крыше людях очевидцы, сообщает РЕН ТВ.

Спасатели прибыли на место, когда нарушители уже ушли, однако их удалось найти. С мужчиной была проведена беседа о недопустимости подобных действий.