Жителю Комсомольска-на-Амуре дали 9,5 года колонии за шпионаж
Жителю Комсомольска-на-Амуре дали 9,5 года колонии строгого режима за госизмену в виде шпионажа в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Хабаровскому краю.
По данным правоохранителей, подсудимый через интернет связался с представителем украинской разведки для передачи сведений в отношении военных объектов Минобороны России в Хабаровском крае. Эти данные могли быть использованы для диверсий и терактов, в том числе ударов беспилотниками по местам погрузки и содержания, путям следования военной техники, пишет Свободная пресса.
Против мужчины возбудили дело о госизмене в форме шпионажа.
«Хабаровский краевой суд признал комсомольчанина виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев», — указали в ФСБ.
Ранее уголовное дело о государственной измене возбудили против жителя Архангельской области, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru