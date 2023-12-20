Жителю Комсомольска-на-Амуре дали 9,5 года колонии за шпионаж

По данным правоохранителей, подсудимый через интернет связался с представителем украинской разведки для передачи сведений в отношении военных объектов Минобороны России в Хабаровском крае. Эти данные могли быть использованы для диверсий и терактов, в том числе ударов беспилотниками по местам погрузки и содержания, путям следования военной техники, пишет Свободная пресса.

Против мужчины возбудили дело о госизмене в форме шпионажа.

«Хабаровский краевой суд признал комсомольчанина виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев», — указали в ФСБ.

Ранее уголовное дело о государственной измене возбудили против жителя Архангельской области, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, напоминает RT.

