Россиянина Блинова арестовали в Москве за госизмену
Россиянина по фамилии Блинов арестовали в Москве по статье о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Лефортовский суд.
«Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу», — указали в учреждении.
Об аресте мужчины ходатайствовала ФСБ, отмечает телеканал «360». Суть дела и должность арестованного не раскрывают в связи с секретностью разбирательства.
Ранее дело о госизмене возбудили в отношении жителя Донецкой Народной Республики, задержанного по подозрению в передаче Украине секретных сведений, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru