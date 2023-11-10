Россиянина Блинова арестовали в Москве за госизмену

«Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу», — указали в учреждении.

Об аресте мужчины ходатайствовала ФСБ, отмечает телеканал «360». Суть дела и должность арестованного не раскрывают в связи с секретностью разбирательства.

Ранее дело о госизмене возбудили в отношении жителя Донецкой Народной Республики, задержанного по подозрению в передаче Украине секретных сведений, напоминает «Свободная пресса».

