Жительнице Хабаровского края дали восемь лет колонии за отправку денег ВСУ

По данным ведомства, в прошлом году местная жительница — сторонница «деструктивных общественных объединений антироссийской направленности» — переводила средства ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования. Женщина действовала по мотивам политической ненависти и вражды. Против хабаровчанки возбудили дело о госизмене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в направленной против безопасности РФ деятельности.

«Хабаровский краевой суд признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ... к восьми годам лишения свободы», — указали в ФСБ.

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее жителя Сахалина приговорили к 15 годам заключения за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса под руководством украинских спецслужб, пишет «Свободная пресса».

Между тем в Новокузнецке задержали россиянина, оказывавшего финансовую помощь ВСУ, против мужчины возбудили дело о госизмене, напоминает Ura.ru.

