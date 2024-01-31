Жительнице Хабаровского края дали восемь лет колонии за отправку денег ВСУ
Жительницу Хабаровского края, отправлявшую деньги украинским военным, приговорили к восьми годам заключения за государственную измену. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, в прошлом году местная жительница — сторонница «деструктивных общественных объединений антироссийской направленности» — переводила средства ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования. Женщина действовала по мотивам политической ненависти и вражды. Против хабаровчанки возбудили дело о госизмене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в направленной против безопасности РФ деятельности.
«Хабаровский краевой суд признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ... к восьми годам лишения свободы», — указали в ФСБ.
Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее жителя Сахалина приговорили к 15 годам заключения за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса под руководством украинских спецслужб, пишет «Свободная пресса».
Между тем в Новокузнецке задержали россиянина, оказывавшего финансовую помощь ВСУ, против мужчины возбудили дело о госизмене, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru