ФСБ вменила госизмену пермскому фотографу Скворцову

Известному фотографу из Перми Григорию Скворцову предъявлено обвинение в государственной измене следователями ФСБ, передает ТАСС. Суд по ходатайству следствия отправил обвиняемого в следственный изолятор.

Скворцов был арестован в ноябре 2023 года, он содержится в СИЗО «Лефортово». Какие именно преступные действия вменяют фотографу не уточняется. На его сайте в интернете до сих пор висит интервью от 2022 года немецкому музыкальному журналу Sonic Seducer, в котором он критикует политическую ситуацию в России.

Григорий Скворцов — руфер, фотограф и музыкант. Как фотограф он специализируется на снимках пермских заводов. В 2017 году выставка его снимков была организована в Пермской городской думе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2019 году его работа вошла в шорт-лист конкурса индустриальной фотографии «Ростеха».

