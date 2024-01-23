ФСБ вменила госизмену пермскому фотографу Скворцову
Известному фотографу из Перми Григорию Скворцову предъявлено обвинение в государственной измене следователями ФСБ, передает ТАСС. Суд по ходатайству следствия отправил обвиняемого в следственный изолятор.
Скворцов был арестован в ноябре 2023 года, он содержится в СИЗО «Лефортово». Какие именно преступные действия вменяют фотографу не уточняется. На его сайте в интернете до сих пор висит интервью от 2022 года немецкому музыкальному журналу Sonic Seducer, в котором он критикует политическую ситуацию в России.
Григорий Скворцов — руфер, фотограф и музыкант. Как фотограф он специализируется на снимках пермских заводов. В 2017 году выставка его снимков была организована в Пермской городской думе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2019 году его работа вошла в шорт-лист конкурса индустриальной фотографии «Ростеха».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Белгородскую область из советского гранатомета
- Новый сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году
- СМИ: Минфин намерен повысить НДПИ для угольной отрасли
- В Таиланде четырех россиян задержали за игру в покер
- СМИ: ЕС может включить алюминиевую продукцию в новый список санкций против РФ
- США направят сотрудников МВБ и ФБР в Эквадор из-за беспорядков
- РЖД: Высадившую кота Твикса проводницу отстранили от работы
- ФСБ вменила госизмену пермскому фотографу Скворцову
- Трамп допустил, что Байден выйдет из президентской гонки
- Правительство предложит продлить действие указа о продаже валютной выручки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru