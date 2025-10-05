В России могут ввести систему выплат учителям за стобалльников по ЕГЭ

В России может появиться единая система федеральных выплат для учителей, чьи ученики набрали сто баллов на ЕГЭ или стали победителями Всероссийской олимпиады школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на инициативу председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

По его словам, предложение подготовлено ко Дню учителя. «Мы должны поддерживать тех, кто посвящает свою жизнь нашим детям», — считает депутат.

На федеральном уровне пока не предусмотрены такие выплаты учителям. Премии регионы устанавливают самостоятельно, из-за чего сумма выплат в разных субъектах сильно отличается. Парламентарий отметил, что День учителя является важным событием, когда особенно актуально выражать благодарность педагогам, которые в жизни учеников нередко играют роль не менее важную, чем родители.

Самые дорогие подарки для учителей — те, которые сделаны своими руками и с душой. Ограничение на их стоимость надуманные, рассказала оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова в беседе с НСН.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ОбразованиеУчителяЕГЭ

