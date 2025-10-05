В России могут ввести систему выплат учителям за стобалльников по ЕГЭ

По его словам, предложение подготовлено ко Дню учителя. «Мы должны поддерживать тех, кто посвящает свою жизнь нашим детям», — считает депутат.

На федеральном уровне пока не предусмотрены такие выплаты учителям. Премии регионы устанавливают самостоятельно, из-за чего сумма выплат в разных субъектах сильно отличается. Парламентарий отметил, что День учителя является важным событием, когда особенно актуально выражать благодарность педагогам, которые в жизни учеников нередко играют роль не менее важную, чем родители.

Самые дорогие подарки для учителей — те, которые сделаны своими руками и с душой. Ограничение на их стоимость надуманные, рассказала оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова в беседе с НСН.

