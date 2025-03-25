Россиянам посоветовали регулярно заниматься йогой для снятия стресса

Психолог сервиса «Ясно» Владимир Гречко ранее заявил, что занятия йогой являются одним из самых популярных способов для улучшения ментального состояния. По его словам, этот тип физической нагрузки способствует выработке эндорфинов. Как отметил Гречко в беседе с «Газетой.Ru», регулярные практики помогают снять мышечное напряжение, которое часто возникает вследствие хронического стресса. Илларионова отметила, что йога помогает людям снять напряжение и расслабиться.

«Современная йога - это, в основном, телесно-ориентированные практики, которые помогают укрепить здоровье, развивать выносливость и гибкость. Регулярные занятия также снижают уровень стресса и улучшают когнитивные способности. Самое популярное современное направление - хатха-йога. Она включает физические и дыхательные упражнения, которые совершенствуют состояние нашего «биокомпьютера» - укрепляют организм, снимают напряжение и помогают расслабиться», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, йогой лучше заниматься регулярно.



«Для улучшения физического и психологического состояния стоит заниматься современной йогой регулярно, например, три раза в неделю по 1,5-2 часа или ежедневно по 30 минут. При этом помнить о своих задачах и не сравнивать себя с другими. У людей в 20, 40 или 60 лет разная регенерация тканей, скорость восстановления организма. Это нужно учитывать и придерживаться своего темпа на занятиях. Главное - понять на старте, чего конкретно вы ожидаете от йоги, какую цель для себя ставите, и постепенно идти к ней. Для занятий не требуется особая физическая подготовка, начинать можно в любом возрасте, учитывая особенности своего организма. Новичкам доступны групповые тренировки в залах или видеоуроки для тренировок дома», - отметила Илларионова.