Жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею более 31 миллиона рублей
Жительница Дальнего Востока Татьяна выиграла суперприз в лотерее «Супер 8», сообщает РИА Новости.
Она стала обладательницей 31 583 076 рублей. Победительница купила 20 билетов, но забыла о них на время. Решив проверить билеты позже, она обнаружила, что пять из них выигрышные, а один принёс главный приз.
Женщина призналась, что не использовала стратегий, выбирая билеты наугад, и теперь считает 19 декабря своим счастливым днём. Часть средств она планирует потратить на квартиру с видом на море. Также она займется благотворительностью.
Ранее жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 млн рублей, Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 млн рублей
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею более 31 миллиона рублей
- В Бундестаге заявили, что Украина еще 20 лет не сможет вступить в Евросоюз
- С 1 февраля изменятся правила получения семейной ипотеки
- В Госдуме заявили, что россиян ждет больше года без шестидневок
- Лавров заявил, что нацстратегия США не противоречит диалогу с Россией
- СМИ: Удары возмездия по Украине повергли в шок НАТО
- Путин: Россию не интересует добровольный вывод войск ВСУ
- «Газпром»: Из хранилищ Европы на Рождество произошел рекордный отбор газа
- Путин отметил хорошие темпы наступления войск РФ
- Новый фильм Пьера Ришара покажут в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru