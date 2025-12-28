Жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею более 31 миллиона рублей

Она стала обладательницей 31 583 076 рублей. Победительница купила 20 билетов, но забыла о них на время. Решив проверить билеты позже, она обнаружила, что пять из них выигрышные, а один принёс главный приз.

Женщина призналась, что не использовала стратегий, выбирая билеты наугад, и теперь считает 19 декабря своим счастливым днём. Часть средств она планирует потратить на квартиру с видом на море. Также она займется благотворительностью.

Ранее жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 млн рублей,


