Дмитриев: Хиллари Клинтон использует Украину, чтобы не попасть в тюрьму
Экс-глава Госдепа США Хиллари Клинтон пытается использовать Украину в качестве отвлекающего маневра, чтобы не попасть в тюрьму из-за ее выдумки с Russiagate (якобы вмешательство РФ в выборы президента США 2016 года), сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Так он ответил на одну из публикаций Клинтон на украинскую тему.
Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал немедленно арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Москвой во время президентских выборов в 2016 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев: Хиллари Клинтон использует Украину, чтобы не попасть в тюрьму
- СМИ: Краснодарский край атакуют дроны «Лютый» ВСУ
- СМИ: Европа хотела присоединиться к переговорам в Женеве
- В Крыму назвали аморальными слова Зеленского о россиянах
- Японские фигуристы побили рекорд россиян
- Балицкий: ВСУ сбросили две бомбы на дорогу в Крым
- Впервые в истории зимних Олимпиад на соревнованиях выступили мать и сын
- Россиянам напомнили об обязанности оплачивать содержание общедомового имущества
- Мошенники обманывают россиян под предлогом помощи в уборке снега
- Дерипаска отреагировал на прогноз о «долгом одиночном плавании» России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru