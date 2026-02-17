Дмитриев: Хиллари Клинтон использует Украину, чтобы не попасть в тюрьму

Экс-глава Госдепа США Хиллари Клинтон пытается использовать Украину в качестве отвлекающего маневра, чтобы не попасть в тюрьму из-за ее выдумки с Russiagate (якобы вмешательство РФ в выборы президента США 2016 года), сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Глава нацразведки США обвинила Обаму в заговоре и госизмене

Так он ответил на одну из публикаций Клинтон на украинскую тему.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал немедленно арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Москвой во время президентских выборов в 2016 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

