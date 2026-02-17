МИД Швейцарии: Переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом режиме

Переговоры в Женеве с участием России, США и Украины пройдут в закрытом режиме, следует из заявления МИД Швейцарии.

СМИ: Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву

В нем сказано, что представители СМИ не допускаются на трехсторонние переговоры. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что представители стран Европы пытались прощупывать почву, чтобы присоединиться к трехсторонним переговорам в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияШвейцария

Горячие новости

Все новости

партнеры