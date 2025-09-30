Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 млн рублей
Жительница Кемеровской области выиграла 20 млн рублей в лотерее «12 Добрых дел». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда организованных Минфином государственных лотерей «Национальная Лотерея».
Известно, что победительница приехала к дочери в Новосибирск и купила два лотерейных билета на местной почте.
«Это первый раз, первый такой крупный выигрыш в нашей семье. Никто, кроме нее, билеты никогда не покупал», – рассказала дочь победительницы Марина.
По словам женщины, ее мать, получив звонок о выигрыше, подумала, что ее хотят обмануть мошенники. Однако сотрудница клиентского офиса подробно все объяснила. Семья уже решила, как потратит выигрыш: они планируют перевезти маму в Новосибирск и теперь смогут приобрести жилье здесь.
Ранее житель Московской области Анатолий выиграл в лотерею более 33 млн рублей, напоминает 360.ru.
