СМИ: Краснодарский край атакуют дроны «Лютый» ВСУ

Краснодарский край с вечера 16 февраля атакуют дроны «Лютый» ВСУ, сообщает Telegram-канал Mash.

В Брянской области уничтожили 229 беспилотников

Уже сбито больше 24 беспилотников. Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в посёлке Ильский. Также фрагменты дронов повредили четыре частных дома. В двух из них начался пожар. Жители услышали около десяти взрывов над территорией дачного сектора.

Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика закрыты на приём и выпуск самолётов больше 4 часов.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 16 февраля за 4 часа уничтожили 21 украинский беспилотник над Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Владимир Сальдо
ТЕГИ:АтакаКраснодарский КрайБеспилотникиВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры