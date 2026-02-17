СМИ: Краснодарский край атакуют дроны «Лютый» ВСУ

Уже сбито больше 24 беспилотников. Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в посёлке Ильский. Также фрагменты дронов повредили четыре частных дома. В двух из них начался пожар. Жители услышали около десяти взрывов над территорией дачного сектора.

Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика закрыты на приём и выпуск самолётов больше 4 часов.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 16 февраля за 4 часа уничтожили 21 украинский беспилотник над Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

