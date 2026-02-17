Балицкий: ВСУ сбросили две бомбы на дорогу в Крым

Делегация РФ прибудет в Женеву на переговоры по Украине рано утром 17 февраля В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения Роскомнадзор не получал требований заблокировать ChatGPT Во Флоренции впервые вручили премию имени Франко Дзеффирелли Впервые в истории в зимней Олимпиаде приняли участие мать и сын