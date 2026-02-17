Балицкий: ВСУ сбросили две бомбы на дорогу в Крым

Вооруженные силы Украины сбросили две авиационных бомбы на ведущую в Крым трассу в Запорожской области, сообщил в Telegram губернатор Евгений Балицкий.

Гладков: ВСУ оставили без света более 220 тысяч абонентов в Белгородской области

Речь идет об участке трассы Харьков — Симферополь — Ялта. Обошлось без жертв. Глава региона указал, что получило повреждения асфальтное покрытие дороги, угрозы для движения нет.

Балицкий пообещал, что поврежденный участок оперативно восстановят.

Ранее армия России освободила Зализничное в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
