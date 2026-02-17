Балицкий: ВСУ сбросили две бомбы на дорогу в Крым
17 февраля 202602:01
Вооруженные силы Украины сбросили две авиационных бомбы на ведущую в Крым трассу в Запорожской области, сообщил в Telegram губернатор Евгений Балицкий.
Речь идет об участке трассы Харьков — Симферополь — Ялта. Обошлось без жертв. Глава региона указал, что получило повреждения асфальтное покрытие дороги, угрозы для движения нет.
Балицкий пообещал, что поврежденный участок оперативно восстановят.
Ранее армия России освободила Зализничное в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
