СМИ: В России может измениться плата за вывоз мусора

Плату за вывоз мусора для россиян хотят начать считать в зависимости от площади квартиры. Сейчас расчет этого платежа зависит от числа прописанных в квартире жильцов. Как пишут «Известия», возможность таких изменений рассматривают в правительстве.

Инициативу выдвинули на совещании вице-премьера Дмитрия Патрушева с регионами. По данным издания, по итогам совещания местным властям поручили оценить, насколько рационально будет перейти на новую систему оплаты вывоза мусора. Отчет регионам поручили предоставить к концу апреля.

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По мнению замгендиректора группы «ЭкоЛайн» Елены Вишняковой, расчет по квадратным метрам может стать более справедливым, поскольку нынешняя система не охватывает, например, арендованные квартиры, в которых никто не прописан. Она сослалась на данные Росреестра о том, что порядка 20% россиян имеет второе жилье.

Эксперты предупредили, что если в квартире на 100 квадратных метров проживают два человека, то в этом случае плата за вывоз мусора может вырасти.

В 15 субъектах плата за вывоз мусора уже рассчитывается по квадратным метрам, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее предложил отменить предстоящее в июле повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:Тарифы ЖкхМусор

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