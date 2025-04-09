СМИ: В России может измениться плата за вывоз мусора

По мнению замгендиректора группы «ЭкоЛайн» Елены Вишняковой, расчет по квадратным метрам может стать более справедливым, поскольку нынешняя система не охватывает, например, арендованные квартиры, в которых никто не прописан. Она сослалась на данные Росреестра о том, что порядка 20% россиян имеет второе жилье.

Эксперты предупредили, что если в квартире на 100 квадратных метров проживают два человека, то в этом случае плата за вывоз мусора может вырасти.

В 15 субъектах плата за вывоз мусора уже рассчитывается по квадратным метрам, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее предложил отменить предстоящее в июле повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов.

